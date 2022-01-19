Бывший президент Украины Пётр Порошенко накричал на жену в зале суда, где ему избиралась мера пресечения по делу о государственной измене. На опубликованном видео политик громко обращается к жене и в грубой форме требует подойти к нему. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Марина! Сюда иди! — крикнул Порошенко.

Многие пользователи Сети не оценили такое обращение с женой, некоторые даже заподозрили его в том, что он был в нетрезвом состоянии. Бывшего президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство и заставил его сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины уснул во время заседания суда по делу о госизмене. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости. На кадрах видно, как Порошенко сидит за столом и засыпает на несколько секунд, а затем приходит в себя.

Порошенко заявил в суде, что не считает себя подозреваемым, а дело против него, по его мнению, является сфальсифицированным. Он попросил суд вернуть прокуратуре ходатайство по делу о госизмене. В свою очередь суд отказал в удовлетворении требования бывшего президента.