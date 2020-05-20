Публикация разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, вопреки ожиданиям, не вызвала большого резонанса в Америке. Хотя плёнка доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина, политик ранее сам в этом признавался. Запись скорее выставляет в невыгодном свете Порошенко, показывая, до какой степени все его решения зависели от воли заокеанских друзей. Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественнику может грозить суд за госизмену.

Разговоры Байдена и Порошенко придал огласке независимый депутат украинской Рады Андрей Деркач, уточнив, что получил их от «журналистов-расследователей». Телефонные беседы состоялись в 2015-2016 годах, в это время Байден был вице-президентом и возглавлял украинское направление администрации Барака Обамы.

Плёнки подтверждают, что Байден связывал предоставление Украине кредита $1 млрд с увольнением генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием в отношении украинской газовой компании Burisma. В этой фирме на тот момент работал сын Байдена Хантер. Это стало основанием для обвинений в адрес вице-президента в том, что, добиваясь отставки прокурора, он пытался выгородить своего сына.

В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов публично подтвердить обязательства о предоставлении одного миллиарда долларов, — сказал Байден Порошенко 22 марта 2016 года, если верить обнародованным записям.

Противники Байдена считают эти слова доказательством коррумпированности политика: фактически, он делает то же самое, за что Палата представителей подвергла президента Трампа импичменту, то есть просит украинское правительство об услуге в обмен на финансовую помощь.

Джо Байден ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Ничего себе! Это уж точно не «идеальный разговор», — прокомментировал публикацию записей сын президента США Дональд Трамп-младший.

Проблема в том, что Байден ранее публично признал, что связывал предоставление кредита Киеву с отставкой Шокина. Так что плёнка не говорит о бывшем вице-президенте ничего нового. Кроме того, записи разговоров были отредактированы до публикации. Это дало представителям кампании Байдена повод заявить, что все его фразы были вырваны из контекста, поэтому не могут служить убедительными доказательствами.

Записи серьёзно отредактированы, да и в целом это пустышка, которая ничего не значит, — заявил официальный представитель Байдена Эндрю Бейтс.

Аргументы защитников Байдена сводятся к тому, что не он один в то время призывал к отставке Шокина. Это была генеральная линия администрации Обамы и позиция нескольких других западных стран, ведь Шокина и его подчинённых подозревали в коррупции. Кроме того, на записях Байден ни разу не упоминает своего сына и компанию Burisma, а также оговаривается: увольнение генпрокурора — только первый шаг на пути к желанному кредиту, Украина также должна ориентироваться на рекомендации МВФ.

В американской прессе эта новость не вызвала большого резонанса. Развернутую статью о случившемся опубликовало только издание The Washington Post и несколько мелких консервативных порталов, поддерживающих Трампа. The Washington Post при этом приняло сторону Байдена и намекнуло, что публикация записей может быть подстроена российскими спецслужбами, так как депутат Рады Андрей Деркач имеет связи с Москвой.

Поэтому маловероятно, что вскрывшиеся факты окажут большое влияние на кампанию Байдена. Американцев гораздо больше интересовало, например, дело о домогательствах политика к Таре Рид. А вот украинцам в ближайшие недели действительно будет, что обсудить: Пётр Порошенко на записях показал себя не в лучшем свете.

Из его разговоров с американским визави становится понятно, что при Порошенко страна фактически управлялась из США, и без согласования с американскими партнёрами важные решения не принимались. Например, по настоянию американской стороны на Украине были подняты тарифы ЖКХ, причём Порошенко отчитался о том, что увеличил их даже сверх требований. Под руководством Вашингтона происходили и такие важные процессы, как назначение нового генпрокурора и премьер-министра.

Пётр ПОрошенко Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову своё предложение. Никто не знает, что я собираюсь предложить Луценко, — говорил Порошенко Байдену о кандидатуре Юрия Луценко на пост генпрокурора.

Очевидно, что этот политический скандал ударит по Порошенко и его сторонникам. Президент Украины Владимир Зеленский, по крайне мере, заявил, что это дело не будет оставлено без внимания прокуратурой.

Вы слышали о вчерашнем скандале, — отметил Зеленский. — Они так управляли страной, что их ждёт немало приключений и немало приговоров. Реагировать должна прокуратура, это дело могут квалифицировать как государственную измену.

Впрочем, беседа Порошенко и Байдена подозрительно напоминает другой разговор — между самим Зеленским и Трампом, тот самый, который стал основанием для импичмента главы Белого дома. В нём тон Зеленского не сильно отличается от тона его предшественника: всё с той же бескомпромиссной готовностью он откликается на просьбы заокеанского союзника, обещая разобраться в деталях увольнения Шокина и отчитываясь о назначении нового посла Украины в США.