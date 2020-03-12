https://static.news.ru/photo/7a6d288c-64b8-11ea-afb2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко и Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко покинул территорию страны накануне допроса, на котором его могли арестовать. В пятницу, 13 марта, он должен был явиться в Госбюро расследований (ГБР), однако его адвокаты предупредили следователей, что политик не явится, поскольку находится за границей.

Защитники не уточнили, где именно находится экс-президент, сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что на допросе в ГБР следователь намеревался вручить Порошенко подозрения и собирался требовать его ареста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ГБР состоялся допрос Петра Порошенко. Политика вызвали по одному делу, но допрашивали по другому, не относящемуся к нему. О чём допрашивали бывшего лидера страны два часа, не сообщается. Отмечается, что Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о декларировании недостоверной информации.