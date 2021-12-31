Порошенко на двух телеканалах поздравил украинцев раньше Зеленского

Украинские телеканалы «Прямий» и «5 канал» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко. Поздравление с Новым годом действующего президента страны Владимира Зеленского пустили в эфир уже после полуночи, сообщает издание «Гордон». Примечательно, что в 2018 году канал «1+1» показал вместо Порошенко Зеленского, который рассказал о планах стать президентом.

Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы — граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди, — сказал Порошенко в своей поздравительной речи.

На видео он был вместе со своей супругой Мариной. Бывший глава государства рассказал о поездках в Донбасс и борьбе с российской агрессией, а супруга — о противодействии коронавирусной инфекции.

«Прямий» и «5 канал» начали трансляцию речи Порошенко в 23:56 и закончили в полночь. К слову данные телеканалы показывают его поздравление третий год подряд. В 2020-м поздравление вышло в такой же последовательности, как и в этот раз — до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00:00. Телеканалы ранее принадлежали Порошенко, но после 8 ноября 2021 года, когда был подписан закон об олигархах, он объявил об их продаже холдингу «Свободные медиа».

Зеленский в своём поздравлении назвал свою главную цель - закончить войну на востоке Украины. Он добавил, что, к сожалению, достичь этого пока не удаётся.

В России, кроме нынешнего президента РФ Владимира Путина, граждан страны с Новым годом поздравил бывший президент и премьер-министр, а ныне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Правда, его поздравление было опубликовано лишь на его личной странице в соцсети Facebook.