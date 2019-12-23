К удовлетворению России, Украины и Евросоюза после долгих переговоров Москва и Киев договорились о конфигурации нового соглашения по транзиту газа. Благодаря этому Старый свет может больше не переживать о перебоях с поставками топлива, Россия сохраняет статус ответственного поставщика, а Владимир Зеленский получает возможность исполнить свои предвыборные обещания и снизить цену на газ для украинцев. Однако такой вроде бы компромисс радует на Украине не всех.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стороны подпишут контракт сроком на пять лет. По нему российская сторона забронирует газотранспортные мощности Украины на 65 млрд кубометров на 2020 год и по 40 млрд кубометров на 2021−2024 годы при условии конкурентного тарифа. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал это соглашение победой Киева, напомнив, что изначально Москва предлагала договор на один год.

Сразу после этого в ряде СМИ появилась новость о том, что пять украинских компаний заключили с «Газпромом» договоры о поставках российского газа, вступающие в силу с начала будущего года. Хотя официального подтверждения эта информация не получила, а вице-премьер России Дмитрий Козак и вовсе её опроверг, бывшего президента Украины Петра Порошенко такие известия привели в ярость, и он начал всех вокруг обвинять, по своему обыкновению, в государственной измене и требовать покарать отступников.

Путин продаёт газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности. Это — вопрос национальной безопасности, — заявил он и потребовал немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок.

Такая экспрессия со стороны человека, который благополучно за пять лет у власти растерял всю поддержку народа и бездарно проиграл выборы политическому новичку, конечно, привлекает к себе внимание. Например, сенатор Алексей Пушков отметил, что «Порошенко опоздал на газовый поезд» и назвал санкционные инициативы бывшего главы соседнего государства пустой затеей. А вот депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, имеющая к нашему герою много понятных претензий, отреагировала пожёстче.

Что такое, Пётр Алексеевич? Понимаю, больше не сможете зарабатывать на посредничестве при торговле «словацким» газом! Беда, беда... Держитесь! — написала она.

Повод для такого сарказма, безусловно, есть. Тяжело всерьёз воспринимать слова о предательстве национальных интересов из уст человека, при котором, например, в прошлом ноябре цена импортного природного газа для Украины в ноябре составила рекордные $339 за тысячу кубометров. Даже коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признавался, что компания вынуждена покупать газ в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». А неделю назад внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Украина могла переплатить около $1,5 млрд за поступающий из Европы реверсивный газ. По его мнению, большую часть этой суммы присвоили «организаторы схемы».

О нелепости этой самой схемы недавно рассказывал и российский лидер Владимир Путин.

Невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку». Это нереально абсолютно, — заявил он.

Глава РФ отметил, что всем хорошо известно, как это делается на самом деле: газ поступает в трубу, потом через другую его качают обратно и засчитывают как поступивший из Европы.

Может быть, ощущение собственной независимости от того, что далеко не купающаяся в деньгах Украина покупает топливо не у «постылого агрессора», а его же газ у Словакии, и могло согреть душу Порошенко, но платить ради этого сомнительного достижения вчетверо больше — это признак либо слабоумия, либо коррупционной составляющей. И ради того, чтобы эта схема работала дальше, а выгодополучатели оставались неназванными, обложенный с ног до головы уголовными делами бывший президент готов даже требовать санкций для компаний из собственной страны.