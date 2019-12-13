https://static.news.ru/photo/d6f5b010-1db9-11ea-a902-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

81 депутат Верховной рады может остаться без денежных выплат из-за пропусков заседаний парламента. В их числе и экс-президент Пётр Порошенко. Сейчас он является парламентарием от партии «Европейская солидарность».

В числе прогульщиков также оказались заместитель главы фракции «Слуга народа» и председатель одноимённой партии Александр Корниенко, группа депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Особенного много прогульщиков среди внефракционных депутатов, следует из документа , опубликованного на сайте парламента.

Согласно законодательству, депутату ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем парламентарии получают 30–40 тыс. гривен ($1,25–1,65 тыс.).

16 октября Рада приняла законопроект о лишении депутатов зарплат за прогулы. Санкция применяется, если парламентарий в течение календарного месяца без уважительных причин не принимает личное участие более чем в 30% голосований.

Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о необходимости лишать депутатского мандата за прогулы. Спикер отметил, что сейчас по Кодексу законов о труде Украины уволить парламентария невозможно. Однако в конституции есть перечень, по какой причине человек может потерять госдолжность, но там не учтены прогулы. В связи с этим председатель Рады предлагает внести изменения. По его словам, скоро появится проект, снимающий заработную плату с работников парламента, писал NEWS.ru.