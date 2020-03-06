https://static.news.ru/photo/ce65e936-5fb0-11ea-abc4-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

В Государственном бюро расследований Украины состоялся допрос экс-президента страны Петра Порошенко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-президента Илью Новикова, политика вызвали по одному делу, но допрашивали по другому, не относящемуся к нему.

Допрос был по тому делу, по которому не было привода, — заявил Новиков.

О чём допрашивали бывшего лидера страны два часа, не сообщается. Отмечается, что Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований по делу о декларировании недостоверной информации, которое теперь передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко сообщил, что суд обязал Государственное бюро расследований закрыть одно из уголовных дел, возбуждённых против него.