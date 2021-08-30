Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом

Экс-президент Украины Порошенко посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не повышать тон на президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

На чём должен сосредоточиться Зеленский во время своего первого личного контакта с президентом Байденом? Первое, и, по моему мнению, главное — установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции, — написал Порошенко.

Он добавил, что в таком диалоге необходима только компетентная, искренняя, чёткая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов. Он также рекомендовал воздержаться от вопросов типа «Почему Украина до сих пор не в НАТО?».

Порошенко подчеркнул, что Зеленский должен подтвердить решительный настрой на углубление стратегического партнёрства и союзничество с США. Однако при этом нужно найти способ привлечь Вашингтон «к прекращению российской агрессии в Донбассе» и противодействию «Северному потоку — 2».

Порошенко также считает, что Зеленскому нужно убедить Байдена в искренности проведения реформ в стране, в первую очередь в борьбе с коррупцией.

Встреча Зеленского с Байденом была запланирована на 30 августа, но позже перенесена на 1 сентября. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.