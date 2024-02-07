Порномодель устроила фотосессию в минус 30 и попала в больницу The Sun: порномодель Крис Галера разделась в минус 30 ради новых фото

Фото: Социальные сети

Крис Галера

Известная бразильская порномодель Крис Галера удивила поклонников фотосессией на Новый год, где она практически голая позировала в 30-градусный мороз, передает издание The Sun. В итоге девушке пришлось обратиться в больницу, где у нее выявили переохлаждение, говорится в статье.

Когда я начала снимать одежду, все смотрели на меня и говорили: «Не надо», — призналась она, говоря о начале фотосессии.

Как уточняет издание, в тот момент, когда она решила устроить съемки, погода ухудшилась, началась метель. Невзирая на это, Крис Галера разделась, оставшись в одних трусах. Спустя некоторое время ей стало очень холодно, но она продолжила ради того, чтобы сделать побольше фото. Девушка собиралась раздеться догола, но ее остановила полиция. Девушку пришлось отвезти в больницу. Врачи пришли к выводу, что у нее переохлаждение.

Меня накрыли теплым одеялом, дали горячий чай и все. Час грелась в очень теплой комнате, и потом со мной все было в порядке, — добавила модель.

Ранее сообщалось, что в Британии чемпионка мира по конькобежному спорту Элиз Виктория Кристи стала эротической моделью из-за нехватки денег. Бывшая 33-летняя спортсменка заявила, что теперь зарабатывает больше, чем в тот период, когда у нее были три работы.