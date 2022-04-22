«Пора возвращать Хоккайдо»: генерал о территориальных претензиях Японии

Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru прокомментировал заявление руководства Японии в отношении принадлежности южных Курильских островов. По его словам, японцы должны помнить, что остров Хоккайдо до сих пор де-юро принадлежит России.

Нам вообще весь мир грозит, сейчас идет война на уничтожение России, неудивительно что и Япония участвует в этих событиях. Сейчас мы работаем над инициативой, что бы сделать 3 сентября днём победы СССР над милитаристской Японией, — заявил Соболев.

По его словам, японцы в свое время захватили Китай, всю территорию юго-восточной Азии и воевали с США.

На самом деле очень агрессивный народ. В 1905 году японцам удалось захватить южный Сахалин, Курильские острова и Хоккайдо, на котором проживали айны и никаких японцев там не было и в помине. Стоит также отметить, что юридически Хоккайдо до сих пор является территорией России и мы вполне можем потребовать от властей Японии вернуть нам его, — добавил Соболев.

Ранее Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года.