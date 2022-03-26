«Пора воткнуть кол»: Кадыров назвал США экономическим вампиром

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил Соединённые Штаты с экономическим вампиром, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. В своём Telegram-канале он также назвал американского президента Джо Байдена военным преступником, покрывающим многолетние злодеяния Пентагона.

США сегодня — экономический вампир, в которого давно пора воткнуть осиновый кол. Байден — военный преступник, покрывающий многолетние злодеяния Пентагона. Спасайте свои страны. Не дайте одному слабоумному ковбою развалить весь остальной мир, — написал Кадыров.

Глава Чечни задал вопрос главам европейский стран: почему почти весь мир потакает нелепостям Байдена?

Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику <...>, то почему вы, развитые и развивающиеся европейские страны, переживаете за интересы Штатов больше, чем за собственные народы и земли? Почему вы думаете, что если США боятся России, то она и вам чем-то угрожает? — заявил Кадыров.

Он призвал глав европейских стран трезво оценить ситуацию и воспользоваться возможностью, чтобы избавиться от американского гнёта.

Ранее Кадыров заявил, что государства с преобладающим мусульманским населением не присоединились к санкциям против России, это свидетельствует о том, что мусульмане всегда поддерживают правду и справедливость. Он перечислил более 50 мусульманских стран, которые не ввели санкции, и поблагодарил их от лица тридцати миллионов мусульман России.

Кадыров отдельно отметил, что американский президент Джо Байден «хоть и имеет человеческий облик, но ведёт сатанинскую политику, отягощённую старческой деменцией».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.