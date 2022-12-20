Пора вернуть Мальвины Аргентине

Фото: Matthias Graben/imagebroker.com/Global Look Press

Поздравляя в своем аккаунте Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, явно играя в нашей политике роль «злого полицейского», призвал вернуть государству-триумфатору Фолклендские (Мальвинские) острова. Архипелаг до сих пор остается британской колонией, или, как сейчас принято говорить, незаконно оккупированной территорией.

Казалось бы, простая констатация геостратегического факта. Однако в свете нашей многолетней стеснительной политики в отношении наших еще недавно уважаемых западных партнеров такая демонстративная позиция выглядит прямо-таки революционной. Удивительное дело: за океаном научные центры всерьез обсуждали перспективы расчленения России, стимулирование ее распада на кучу враждующих между собой мини-недогосударств. А В Москве старались не раздражать старые колониальные державы.

Между тем события 1982 года с высадкой аргентинских сил на островах с целью вернуть их под свою национальную юрисдикцию с последующим направлением на другую сторону земного шара английского флота стали, по сути, последней яркой колониальной войной XX века. Тогда в Буэнос-Айресе явно не ожидали такого ответного хода Великобритании и недооценили характер дочки лавочника Маргарет Тэтчер. Тогда же факт гибели английского военного корабля, потопленного французской ракетой Exocet, продемонстрировал, насколько обоюдоострым оружием являются поставки современных вооружений. В памяти системы ПВО фрегата французская ракета была заложена как «своя, натовская». Правда, теперь такой наглядный урок опасной безответственной передачи оружия явно предан забвению.

Фото: Matthias Graben/imagebroker.com/Global Look Press

Но и тогда, и сейчас никаких санкции против Лондона, равно как попытки вычеркнуть Британию из системы международных отношений, предпринято не было. И как-то постепенно аргентинская обида ушла в тень. Да что далеко ходить: в сердце Европы остается еще одна британская колония – Гибралтар, или Скала. Стратегическая точка при входе в Средиземное море была захвачена английскими войсками еще в XVIII веке. И с тех пор королевство не выпускает кусок исторически чужой территории из своих рук.

В свое время Мадрид неоднократно предпринимал попытки вернуть себе свою землю, но без особого успеха. Более того, когда освободившуюся от диктатуры франкистов Испанию заманивали в Североатлантический альянс, то туманно намекали, что такое подчинение НАТО может способствовать решению этого спора. Но, как мы видим, очень скоро об этих посулах забыли. Ну не начинать же конфликт с союзниками по блоку. Кинули испанцев капитально.

Кстати, британские власти, чтобы еще больше подстраховаться, провели на Скале свой референдум. И местное население, сформированное в основном из переселенцев с Туманного Альбиона, дружно поддержало идею сохранения территории под властью британского льва. Причем никто опять-таки не требовал повторения такого спорного референдума под международным контролем.

Какой из всего казанного можно делать вывод. Дмитрий Медведев поднял проблему, от которой российская дипломатия предпочитает уходить. У наших ныне недружественных государств полно скелетов в шкафах. Но долгие годы мы действительно стеснялись туда заглядывать. Может, пора перестать стесняться?