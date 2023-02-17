Попытки реализовать меры против РФ: политолог из Бразилии о заседании ООН Политолог из Бразилии Лейрос: США попытаются реализовать меры против РФ на заседании ООН

Фото: Wang Ying/XinHua/Global look Press

США попытаются предпринять очередную попытку реализовать меры против России на заседание специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, уверен эксперт по геополитике Лукас Лейрос. Политолог рассказал InfoBrics, что это уже не первые попытки Запада и Америки потребовать от международного сообщества поддержки в антироссийской риторике, сообщает «ПолитРоссия».

Ожидаются новые попытки реализовать меры против Москвы на международном уровне, скорее всего, они провалятся так же, как и предыдущие, — заявил эксперт.

По словам Лейроса, попытки добиться превращения России в страну-изгой со стороны Запада и Вашингтона терпят неудачу. Россия является ключевым партнером многих государств и крупнейшей страной по экспорту в мире. Многие участники ООН отказываются поддерживать антироссийскую риторику. Эксперт уточнил, что на заседание ЕС и США смогут добиться только принятия резолюций, которые не будут иметь практического эффекта.

Российское правительство уже продемонстрировало, что получает широкую международную поддержку от своих прямых союзников по БРИКС, а также от ряда развивающихся государств. На предыдущих заседаниях Ассамблеи многие страны отказались поддержать антироссийские резолюции, решив отклонить, воздержаться или даже вовсе отказавшись от участия в мероприятиях. Аналогичная ситуация ожидается и на следующем саммите, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, антироссийскую резолюцию вынесут на Генассамблею ООН. Киев рассчитывает получить за счет этого максимальную поддержку от других стран.