«Попытка спекуляции»: автоэксперт об остановке производства машин в ФРГ Автоэксперт назвал спекуляцией заявление BMW об остановке автомобильного производства

Производство BMW в Германии / Фото Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Автоэксперт Иван Зенкевич прокомментировал заявление представителя компании BMW о возможной остановке производства в автомобильном секторе Германии в случае прекращения импорта российского газа. По его словам, которые приводит NEWS.ru, представители автомобильной промышленности не готовы тратить лишние деньги на издержки, связанные с отсутствием «халявного газа», и намерены потребовать льгот у местного правительства.

Банальная попытка спекуляции и выпрашивания денег, субсидий или квот у федерального правительства Германии, — заявил эксперт.

Он также коснулся вопроса нехватки комплектующих и запчастей на российских складах, отметив, что их количество для большинства моделей можно назвать избыточным, тогда как нехватка запчастей грозит таким моделям, как Maybach и Range Rover. Однако эту проблему также планируется решить тем или иным образом.

Да и в этой ситуации кто-то подсуетится — и всё будет, — заключил Зенкевич.

Ранее член совета директоров компании BMW Милан Неделькович заявил, что при прекращении импорта российского газа остановка грозит всему автомобильному сектору Германии. По его словам, 37% потребления голубого топлива в ФРГ приходится именно на автопром. Топ-менеджер добавил, что в настоящее время рассматривается возможность использования альтернативных источников энергии для снижения зависимости от природного газа, включая солнечную, геотермальную и водородную энергию.