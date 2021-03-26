Попытка снять корабль в Суэцком канале закончилась неудачно

https://static.news.ru/photo/7e4433e8-8e41-11eb-afac-96000091f725_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Техникам не удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, рассказал технический менеджер судна Бернхард Шульте.

Ещё одна попытка спустить судно на воду сегодня, 26 марта, не увенчалась успехом, — сообщил он.

По его словам, к 28 марта на место прибудут ещё два буксира. Он рассказал, что сейчас особое внимание уделяется дноуглубительным работам по удалению песка и грязи с левого борта носовой части судна.

Кроме того, принимаются меры по установке насосов большой мощности для снижения уровня воды в носовом пустом пространстве судна и носовом отсеке подруливающего устройства, передаёт Independent.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.