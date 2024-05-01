Популярный порносайт оказался в эпицентре скандала из-за детей

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Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы OnlyFans, где в результате ошибки при проверке возраста доступ к порнографическому контенту могли получить дети, передает The Guardian. Портал использует технологию сканирования лица для проверки возраста, и в этой системе обнаружили брешь.

У нас есть основания подозревать, что платформа не реализовала свои меры по проверке возраста таким образом, чтобы в достаточной степени защитить лиц моложе 18 лет от порнографических материалов, — заявили в Ofcom.

Как уточняет The Guardian, в основе проблемы лежит ошибка, снизившая проходной порог идентификации с 23 лет до 20, что повышает вероятности успешной регистрации на сайте даже для несовершеннолетних.

Ранее член Ассоциации сексологов Алина Максимова заявляла, что длительный просмотр порно может указывать на компульсивное расстройство сексуального поведения. По ее словам, на КРСП может указывать переключение сюжетов вместо выбора одного видеоролика, чувство вины, проблемы с оргазмом или возбуждением. Максимова предупредила, что порнография не должна становиться центром внимания человека, а выбор между видеороликами и партнерским сексом должен быть в пользу второго.