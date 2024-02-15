Популярная актриса эротических фильмов умерла после инсульта Актриса эротических фильмов Саша Попович скончалась после инсульта

Фото: El Universal/ZUMAPRESS/Global Look Press

Саша Монтенегро

Мексиканская актриса черногорского происхождения Александра Попович, снимавшаяся в эротических фильмах под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта, сообщил журналист Карло Уриэль на странице в X (Twitter). В последние годы артистка также боролась с раком легких. Ей было 78 лет.

Мне только что сообщили о чувствительной кончине актрисы Саши Монтенегро из-за инсульта, вызванного агрессивным раком легких. Мои самые искренние соболезнования всей семье, — написал Уриэль.

Попович получила известность в 1970-х годах. За свою карьеру она снялась не менее чем в 80 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ей принес эротических жанр картин. В 1980-х годах Попович поддерживала отношения с экс-президентом Мексики Хосе Лопесом Портильо. Они поженились в 2000 году после смерти его бывшей супруги. У актрисы было двое детей — Набила и Алехандро.

Ранее стало известно о смерти советской актрисы Виктории Островской, которая сыграла роль проститутки в фильме «Бриллиантовая рука». Она ушла из жизни в возрасте 85 лет. По словам телеведущего Андрея Малахова, ходили слухи, что под конец жизни родные Островской бросили ее на произвол судьбы и оставили в нищете.