Популяции позвоночных животных сократились на две трети за 50 лет

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил доклад «Живая планета 2020», в котором отмечается, что с 1970 года численность популяций позвоночных животных на Земле сократилась в среднем на 68%.

Выдержки из документа приводятся на сайте WWF. Авторы изучили данные о состоянии 4392 видов позвоночных по всей планете. По мнению специалистов фонда, популяции сокращаются из-за климатических изменений, сокращения площади лесов и загрязнения вод Мирового океана, которые, в свою очередь, вызваны глобальным экономическим ростом и экстенсивным развитием сельского хозяйства.

В настоящее время не подверженным деятельности человека остаются только 25% площади поверхности планеты, указывают авторы доклада. Среди стран с самым большим количеством нетронутых территорий — Россия, Канада, Бразилия и Австралия. 5% поверхности Земли, свободной ото льда, претерпело значительные изменения из-за деятельности человека. С начала XVIII века более 85% водно-болотных угодий были утрачены, изменилось течение рек на протяжении миллионов километров. Чрезмерный рыбный промысел, загрязнение и застройка береговой линии, наряду с другими факторами, затронули все океанские воды от мелководья до глубин, а изменение климата продолжает оказывать нарастающее воздействие на морские экосистемы наряду с пластиком и другим антропогенным мусором.

Согласно расчётам WWF, если совместить усиленную природоохранную работу и переход на устойчивую экономику, уровня биологического разнообразия 2010 года удастся достичь только в 2070 году — и это в самом амбициозном сценарии. Если человечество будет уделять внимание охране природы, но при этом не откажется от действующей системы ведения хозяйства, биоразнообразие будет восстанавливаться значительно медленней.

Авторы доклада декларируют намерение остановить деградацию окружающего мира и выстроить будущее, в котором человечество живёт в гармонии с природой. Единственный способ сделать это — изменить структуру экономики и отношение к ведению хозяйства.

Как передавал NEWS.ru, в мае эксперты WWF зафиксировали взрывной рост темпов уничтожения тропических лесов. По мнению специалистов, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса защите окружающей среды стали уделять меньше внимания.