Popular Mechanicы указал способ нанести ядерный удар по России из космоса

https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Существует лишь один "нвероятный сценарий", при котором американский космический мини-шаттл X-37B сможет нанести по России ядерный удар из космоса. Об этом способе в статье для журнала Popular Machanics пишет автор Кайл Мизоками.

По мнению автора, в настоящее время орбитальный самолёт X-37B существует в единственном экземпляре и не предназначен для перевозки ядерного оружия. Однако это возможно, если установить на борту самолёта термоядерную боеголовку W80. Один космолёт сможет унести не менее трёх зарядов, полагает Мизоками.

При этом единственным вариантом, при котором использование космолёта могло бы иметь хоть какой-то смысл - это ситуация, при которой ядерный бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, позволяющий ему приблизиться к РФ с того направления, где системы дальнего оповещения не смогут его обнаружить.

Моделируя ситуацию, автор предполагает, что X-37B может приблизиться к РФ из Южного полушария и вывести из строя радары, нацеленные на север, после чего бомбардировщики, подводные лодки и наземные базы смогут нанести более массированный ядерный удар. Однако Мизоками убеждён, что мини-шаттлу не удастся остаться незамеченным.

Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолет, оснащенный ядерным оружием, не сделает это более вероятным, - пишет публицист.

Таким образом. Мизоками приходит к выводу, что мини-шаттл не имеет никакой стратегической ценности.

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