Popular Mechanicы указал способ нанести ядерный удар по России из космоса

Существует лишь один "нвероятный сценарий", при котором американский космический мини-шаттл X-37B сможет нанести по России ядерный удар из космоса. Об этом способе в статье для журнала Popular Machanics пишет автор Кайл Мизоками.
По мнению автора, в настоящее время орбитальный самолёт X-37B
При этом единственным вариантом, при котором использование космолёта могло бы иметь хоть какой-то смысл - это ситуация, при которой ядерный бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, позволяющий ему приблизиться к РФ с того направления, где системы дальнего оповещения не смогут его обнаружить.
Моделируя ситуацию, автор предполагает, что X-37B может приблизиться к РФ из Южного полушария и вывести из строя радары, нацеленные на север, после чего бомбардировщики, подводные лодки и наземные базы смогут нанести более массированный ядерный удар. Однако Мизоками убеждён, что мини-шаттлу не удастся остаться незамеченным.
Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолет, оснащенный ядерным оружием, не сделает это более вероятным, - пишет публицист.
Таким образом. Мизоками приходит к выводу, что мини-шаттл не имеет никакой стратегической ценности.
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