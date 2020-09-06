Попугай выдал хозяйке наличие у её мужа любовницы

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Говорящий попугай стал причиной развода израильской пары. За 15 лет жизни в этой семье попугай жако выучил имена всех членов семьи и частых гостей, соседей, собак и кошек, а также научился пародировать их голоса. После того как к ним присоединилось имя секретарши главы семейства, жена подала на развод.

Как сообщает портал Mako, эта история произошла в семье 50-летнего бизнесмена на юге Израиля. Мужчина иногда работал в пристройке к дому, которая имела общую стену с комнатой, где жил попугай. Когда птица начала часто повторять имя секретарши мужа, законная супруга насторожилась и наняла частного детектива. Получив доказательства измены, женщина обратилась в суд с требованием развода и компенсации в 2 млн шекелей ($600 тысяч).

Как писал NEWS.ru, исследователи из Гарварда сравнили навыки памяти человека и африканского серого попугая. В испытании, которое представляло собой игру в «напёрстки», участвовали 21 студент, 21 ребёнок в возрасте от 6 до 8 лет и 22-летний попугай Гриффин. В итоге он показал лучшие результаты. От испытуемых требовалось отслеживать местоположение разноцветных помпонов, спрятанных под чашками, которые меняли местами несколько раз. Цель игры — указать на правильную чашку, когда исследователь называет цвет помпона. Попугай и студенты провели 120 раундов игры, а дети — 36. В итоге точность Гриффина была сопоставима, а в некоторых раундах немного выше, чем у взрослых людей.