«Попросту списали»: военный эксперт об отношении к британским пленным Военный эксперт Кнутов: Великобритания просто отказалась от своих граждан, приговорённых к смерти в ДНР

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Гражданин Великобритании Шон Пиннер

Великобритания просто отказалась от своих граждан, приговорённых к смерти в ДНР, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В колонке для «Царьграда» он объяснил поведение британского руководства тем, что страна не хочет признавать Донецкую Народную Республику. Так Кнутов прокомментировал тот факт, что британец Эйден Аслин уже попрощался со своими родственниками.

Раз Великобритания абсолютно хладнокровно реагирует на эту ситуацию, значит, этого наёмника попросту списали уже, вычеркнули из списков живых. Причина проста: присутствует боязнь, что, если они вступают в переговоры с представителями Донецкой Народной Республики, они де-факто признают её и, возможно, даже де-юре признают, — сказал Кнутов.

Он отметил, что для Великобритании важнее не признать ДНР, чем сохранить жизнь своему гражданину, что говорит о лукавой и колониальной внешней политике страны. Кнутов отметил, что ему жаль британца и можно было бы поднять вопрос о замене расстрела на пожизненное заключение. Для этого нужно ходатайство Великобритании.

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдались в плен ВС России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал смертные приговоры суда ДНР трём иностранцам фиктивными, так как они служили в ВСУ и являются «законными комбатантами». Он призвал уважать международное гуманитарное право и Россию, и «её сателлитов».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о том, что готова сделать всё для освобождения сограждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговорённых к смертной казни. По её словам, оба прибыли на Украину задолго до начала спецоперации РФ и служили в рядах войск, поэтому должны приравниваться к военнопленным.