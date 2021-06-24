Попова оценила масштабы распространения индийского штамма

Индийский штамм коронавируса «дельта» в настоящее время выявлен почти в 90 странах мира. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Её слова приводит ТАСС.

Она также предсказала новый рост заболеваемости в европейских странах.

О 70% новых случаев заражения в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны <...> мы услышим в ближайшие несколько месяцев, — отметила Попова на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Попова добавила, что в прошлый раз подъём заболеваемости в европейском регионе фиксировался в марте — апреле. России тогда удалось выстоять в борьбе с вирусом.

Индийский штамм коронавируса был обнаружен в октябре 2020 года. По словам специалистов, он отличается ускоренным инкубационным периодом (от двух до семи дней) и чаще поражает молодых людей от 20 до 30 лет и детей. Более того, у них он нередко вызывает тяжёлую форму заболевания.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что индийский штамм коронавируса способен при проникновении в клетку приобретать устойчивость к антителам. При этом он заявил, что вакцина «Спутник V» способна защитить от любой разновидности вируса.