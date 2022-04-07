Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о приказе стрелять по мирным жителям

Солдатам ВСУ руководство отдавало приказ стрелять по мирным жителям Волновахи, рассказал Lenta.ru пленный украинский солдат Вячеслав Омерченко. По словам военнослужащего, приказ отдавали только контрактникам. Кто-то из них стрелял по людям, некоторые отказывались.

Нам в открытую дали приказ стрелять по мирным. Это говорили только контрактникам. А их было много. Мобилизованным приказ не давали. Кто-то стрелял, а кто-то нет — зависело от человека, — сказал Омерченко.

Он также сообщил, что украинских солдат заставляли уничтожать инфраструктуру и устанавливать минные растяжки в зданиях. По словам Омерченко, он получил ранение от своей же мины, после чего его отнесли в дом к местному жителю, который его стал выхаживать, а после 9 марта он оказался в плену у сил ДНР.

Жители Мариуполя ранее рассказали о жестокости украинских националистов, которые умышленно обстреливали подвалы с мирными людьми, пытаясь сбежать от солдат ДНР. При этом стреляли они под шумок, когда пролетали российские самолёты.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».