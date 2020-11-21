Помпео заявил о мирных соглашениях между Израилем и рядом арабских стран

https://static.news.ru/photo/d6f8816c-2ca1-11eb-94a1-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: POOL/Global Look Press

Ряд арабских стран готовится присоединится к мирным соглашениям с Израилем. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Стало известно, что есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем. Мы предлагали это и Палестине, но её власти отказались, — рассказал Помпео.

Он также добавил, что Америка привержена долгосрочным отношениям с Ираком. Помпео подчеркнул, что Штаты продолжат работать для достижения мира на Ближнем Востоке, особенно учитывая опасность, которую представляет Иран.

Мы создаём альянс, чтобы помешать Тегерану дестабилизировать регион, — сообщил госсекретарь.

Израиль, напомним, в сентября подписал соглашения о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ — при этом церемония подписания прошла в Белом доме, так как договорённости были достигнуты при содействии США. Также заявлял о намерении присоединиться к соглашениям Судан.

Ранее, как писал NEWS.ru, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви выразил опасение политикой Тегерана в Сирии. По его мнению, действия Ирана угрожают безопасности Израиля.