https://static.news.ru/photo/3fcf5b48-615f-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Соединённых Штатах уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости по делу о сбитом в небе над Украиной малайзийском лайнере. Об этом заявил шеф американской дипломатии Майк Помпео.

Мы призываем все государства сотрудничать в усилиях по установлению ответственных в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Этот судебный процесс — критический момент в поисках справедливости для семей и друзей 298 лиц, погибших 17 июля 2014 года, — говорится в распространённом письменном заявлении госсекретаря главы Госдепа.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому моменту на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru.

Дело будет рассматривать суд в Нидерландах. Процесс должен начаться в марте 2020 года.