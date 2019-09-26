https://static.news.ru/photo/b58820a0-e085-11e9-baf2-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов намерены оказывать необходимую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он также заверил в том, что в свете июльского телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой со стороны чиновников Госдепартамента не было никаких «ненадлежащих действий». Каждое из них «было в полной мере приемлемым» и соответствовало поставленным задачам, подчеркнул Помпео.

Мы старались использовать эту возможность, чтобы улучшить отношения между США и Украиной, <...> укрепить наши отношения, — заявил госсекретарь.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.