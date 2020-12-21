Помпео сообщил, кто напал на «зелёную зону» Багдада

Фото: Gil Eliyahu/JINI via Xinhua/Global Look Press

Россия, занимающая почти два континента, является местом для «бесконечных» путешествий. Они окажутся безопасными и интересными, если перед поездкой ознакомиться с советами для иностранцев.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием EU Reporter. Иностранцам в первую очередь рекомендуют оформить визу, при этом процесс подачи заявки относительно прост. Как отмечает автор материала, с 2021 года...