Помпео сообщил, кто напал на «зелёную зону» Багдада

Нападение на «зелёную зону» на территории столицы Ирака, города Багдад, совершили ополченцы, поддерживаемые иранской стороной. Они атаковали как правительственные, так и иностранные объекты. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео.
Нападение на «зелёную зону» произошло в воскресенье, 20 декабря. Снаряды, пущенные злоумышленниками, упали на территории жилого комплекса. В результате атаки никто не погиб, однако от удара повреждения получили машины и дома. В «зелёной зоне» Багдада расположено американское посольство. Власти США ранее заявляли во время переговоров с Ираком о готовности закрыть дипломатическое представительство, если местное правительство не остановит обстрелы.
По словам Помпео, очередной удар нанесли ополченцы, которых поддерживает Иран.
Они снова грубо и безрассудно атаковали Багдад, ранив мирных жителей Ирака. Виновные в произошедшем — жестокие и коррумпированные преступники. Народ Ирака заслуживает, чтобы они предстали перед судом, — написал госсекретарь США в Twitter.
Как ранее передавал NEWS.ru, 20 сентября колонна американских военных с материально-техническим оборудованием и боевой техникой въехала из Ирака на северо-восток Сирии.
По данным источников сирийского информагентства, колонна армии США, состоящая из 73 машин, попала на территорию САР через незаконно действующий контрольно-пропускной пункт аль-Валид и добралась до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в провинции Хасеке.