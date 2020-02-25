https://static.news.ru/photo/9d88ecb2-57e2-11ea-93aa-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты подпишут соглашение с запрещённым в России движением «Талибан» о выводе войск 29 февраля, если режим сокращения насилия будет соблюдаться.

Этого будет нелегко добиться. Сейчас у нас семидневное сокращение насилия. Этот период наступил 22 февраля. Если он будет успешным, мы подпишем соглашение с «Талибаном» 29 февраля или примерно в это время, — цитирует РИА Новости госсекретаря США Майкла Помпео.

Как писал NEWS.ru, Белый дом и боевики уже вели переговоры на протяжении нескольких месяцев в 2019 году. Представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад и политический офис радикалов в Катаре в итоге утвердили проект мирного договора, предусматривавшего прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских контактов.

Но в сентябре, после нескольких терактов, совершённых талибами в столице республики и других городах, жертвами которых стали и американские военные, глава США Дональд Трамп приказал остановить переговоры с боевиками.

В феврале 2020-го госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона подписать мировое соглашение с радикалами из «Талибана». Дата подписания документа назначена на 29 февраля 2020 года.