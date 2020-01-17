https://static.news.ru/photo/3ab71ee2-3956-11ea-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политические перемены в Российской Федерации выглядят как попытка президента Владимира Путина сохранить постоянный контроль над страной. Такого мнения придерживается госсекретарь США Майкл Помпео.

Похоже, это попытка Владимира Путина гарантировать себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечёт в 2024 году, — цитирует РИА Новости политика, давшего интервью радиоведущему Тони Кацу.

Только время покажет, что является целью политических перемен в России, считает Помпео.

Как писал NEWS.ru, 15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин среди прочего предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

После оглашения послания кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Он вступает в силу с момента его подписания.