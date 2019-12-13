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Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обвинение теперь должно быть рассмотрено на следующей неделе палатой полного состава. Поводом для начала процедуры импичмента...