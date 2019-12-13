Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Американская сторона призвала казахстанское правительство реализовать амбициозную программу реформ президента республики Касым-Жомарта Токаева и принять меры по защите свобод народа Казахстана, говорится в
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с Помпео. Российский политик отметил, что встреча прошла в откровенном и деловом ключе, писал NEWS.ru.
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