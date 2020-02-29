https://static.news.ru/photo/c89a8af8-5afa-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) должно исполнить своё обещание по разрыву связей с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом 29 февраля заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в столице Катара Дохе на церемонии подписания соглашения с талибами о мире в Афганистане.

Сдержите свои обещания. Разорвите связи с «Аль-Каидой» и другими террористами, — цитирует ТАСС чиновника.

Также Помпео призвал талибов поддержать борьбу против запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

«Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана и некоторые районы Пакистана. Режим талибов заставляет подконтрольное население жить по законам шариата.

Как писал NEWS.ru, с 2019 года американские власти, которые объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001-го, ведут с запрещённой организацией переговоры о перемирии.