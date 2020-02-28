Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео будет присутствовать при заключении соглашения между США и запрещённым в России террористическим движением Талибан. Такое указание дал президент страны Дональд Трамп.
Одновременно с этим глава Пентагона Марк Эспер сделает совестное с правительством Афганистана заявление,
Если «Талибан» и правительство Афганистана будут соблюдать эти договорённости, мы откроем путь к завершению войны в Афганистане и возвращению наших солдат домой, — подчеркнул Трамп.
«Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана и некоторые районы Пакистана. Режим талибов заставляет подконтрольное население жить по законам шариата.
Как писал NEWS.ru, с 2019 года американские власти, которые объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001-го, ведут с запрещённой организацией переговоры о перемирии.
Добавьте наши новости в избранные источники