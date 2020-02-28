Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Крупнейшие соцсети Facebook и Twitter не нашли связи между Россией и аккаунтами, распространяющими информацию о причастности США к якобы искусственному созданию коронавируса COVID-19. Компании призвали американский Госдепартамент раскрыть причину своих подозрений к РФ.

Facebook и Twitter заметили ложные сообщения от российских пользователей и СМИ, но не увидели тайных попыток России повлиять на общественное мнение с помощью «тысяч фальшивых аккаунтов», сообщает авторитетный PC Magazine....