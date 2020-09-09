Помпео пригрозил Минску санкциями из-за ситуации с Колесниковой

https://static.news.ru/photo/75d3723a-f235-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: ALEX HALADA/imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал задержание члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. По его словам, в Белом доме теперь рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии.

США в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии, — цитирует Помпео РИА Новости.

Также отмечается, что сообщения о «похищении» Колесниковой и попытках насильственно выдворить её за границу республики вызвали у госсекретаря США обеспокоенность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков рассказал о задержании Марии Колесниковой. По его словам, люди, которые привезли политика к границе с Украиной, посадили её в автобус и увезли. До этого женщина порвала свой паспорт.