Помпео обвинил Зарифа в призывах к геноциду

Джавад Зариф задался вопросом, почему «США и Запад так боятся демократии». Он обвинил западные страны, чья цивилизация нашла «окончательное решение» в газовых камерах, в нападении на тех, кто ищет «реальное решение через референдум».

Incredible that @JZarif and Iran’s Supreme Leader are echoing Hitler’s call for genocide. This depravity should dispel any notion the regime belongs in the community of nations. We stand with Germany and Israel against this oldest & most vile form of hatred, and say #NeverAgain pic.twitter.com/Ppx8Scb9xQ