Помпео обвинил Зарифа в призывах к геноциду

https://static.news.ru/photo/78e32914-6894-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава Госдепа США Майкл Помпео устроили словесный баттл в Twitter.

Джавад Зариф задался вопросом, почему «США и Запад так боятся демократии». Он обвинил западные страны, чья цивилизация нашла «окончательное решение» в газовых камерах, в нападении на тех, кто ищет «реальное решение через референдум».

Палестинцы не должны платить за ваши преступления или за вашу вину, — написал иранский дипломат.

Incredible that @JZarif and Iranâs Supreme Leader are echoing Hitlerâs call for genocide. This depravity should dispel any notion the regime belongs in the community of nations. We stand with Germany and Israel against this oldest & most vile form of hatred, and say #NeverAgain pic.twitter.com/Ppx8Scb9xQ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020

Главе внешнеполитического ведомства Ирана ответил государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео. Он отметил, что его коллега и верховный лидер Ирана Али Хаменеи повторяют призывы Гитлера к геноциду.

Мы поддерживаем Германию и Израиль в борьбе против этой самой старой и самой гнусной формы ненависти, — подчеркнул Помпео.

Он указал, что происходившее во времена Второй мировой войны никогда не должно повториться.

Как писал NEWS.ru, аятолла Али Хаменеи призвал палестинцев продолжить восстание против Израиля. Верховный лидер Ирана сравнил израильское правительство с «опухолью», с которой необходимо бороться, пока палестинцы не будут освобождены.