https://static.news.ru/photo/78e32914-6894-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео выразив уверенность в том, что российская сторона виновна в «убийстве десятков турецких военных» на территории Сирии.

Мы уверены, что Россия несет ответственность за убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций, — заявил госсекретарь во время встречи с журналистами, транслировавшейся на сайте Госдепа.

Помпео подчеркнул, что США поддерживает Турцию — своего партнёра по Североатлантическому альянсу и рассматривает возможность принятия неких дополнительных мер, чтобы положить конец конфликтам в Идлибе в частности и в Сирии в целом.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о внесении в чёрный список пятерых учёных из Ирана. По его словам, таким образом власти отреагировали на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима. Учёные якобы были задействованы в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор продолжают эту работу.