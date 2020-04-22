Помпео обвинил Китай в сокрытии первых данных о COVID-19

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай и особенно Коммунистическую партию в сокрытии данных о реальной опасности коронавируса SARS-CoV-2 в первые недели вспышки.
По словам руководителя дипведомства США, китайские власти не сотрудничают с мировым сообществом «в достаточном объёме» и не предоставили образцы вируса.
Вместо того чтобы рассказать о том, насколько он (вирус. — NEWS.ru) опасен, он не рассказывал о том, как он передается людям, в течение месяца, до тех пор, пока вирус не выявили во всех провинциях Китая, — цитирует Помпео «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, 14 апреля госсекретарь США пригрозил китайским властям международным трибуналом, на котором определят и накажут виновников мировой пандемии COVID-19.
Первые пациенты с коронавирусом появились в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Всего за четыре месяца ставшая пандемией вспышка инфекции парализовала международное авиасообщение и привела к глобальному экономическому кризису.
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