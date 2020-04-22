Помпео обвинил Китай в сокрытии первых данных о COVID-19

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Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору зарегистрировало первый в стране медицинский препарат на основе марихуаны. Неизвестно, когда он появится в продаже.

Разрешение получила компания Prati-Donaduzzi, находящаяся на юге государства, передаёт ТАСС. Накануне правительство Бразилии разрешило продажу медикаментов, в которых не более 0,2% каннабидиола (не имеет психоактивного эффекта). Для их покупки будет...