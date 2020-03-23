Власти американского штата Нью-Йорк обязали местные больницы увеличить вместимость на 50% в связи с коронавирусом.
Соответствующее распоряжение было отдано губернатором Эндрю Куомо,
Как стало известно ранее, В США за последние сутки число заражённых коронавирусом достигло примерно 35 тысяч человек. Около 17 тысяч из них приходятся на долю штата Нью-Йорк.
Согласно последним данным, в мире заражены коронавирусом 343,7 тысячи человек, скончались 14,7 тысячи, более 97 тысяч выздоровели. В России число заразившихся составляет 367 человек, из которых выздоровели 18.
Ранее NEWS.ru писал, что в течение месяца в Нью-Йорк должен прибыть плавучий госпиталь Comfort ВМС США для оказания помощи местным медикам.
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