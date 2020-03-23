https://static.news.ru/photo/36be4b98-6d14-11ea-8de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Власти американского штата Нью-Йорк обязали местные больницы увеличить вместимость на 50% в связи с коронавирусом.

Соответствующее распоряжение было отдано губернатором Эндрю Куомо, сообщает РИА Новости.

Как стало известно ранее, В США за последние сутки число заражённых коронавирусом достигло примерно 35 тысяч человек. Около 17 тысяч из них приходятся на долю штата Нью-Йорк.

Согласно последним данным, в мире заражены коронавирусом 343,7 тысячи человек, скончались 14,7 тысячи, более 97 тысяч выздоровели. В России число заразившихся составляет 367 человек, из которых выздоровели 18.

Ранее NEWS.ru писал, что в течение месяца в Нью-Йорк должен прибыть плавучий госпиталь Comfort ВМС США для оказания помощи местным медикам.