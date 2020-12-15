Помпео назвал Россию «реальным вызовом» в киберсфере

https://static.news.ru/photo/3891fb20-3f39-11eb-a03c-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский госсекретарь Майк Помпео после приписываемых Москве взломов учреждений в США заявил, что Россия в киберсфере является «вызовом».

Дипломат отметил, что Россия стала более агрессивной, а её усилия по использованию киберпотенциала против США продолжаются «на протяжении долгого времени», сообщает РИА Новости.

Помпео также в очередной раз обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы.

Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они — реальный вызов, — подчеркнул госсекратарь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США в течение нескольких месяцев не замечали взломанные базы данных ряда компаний и правительственных учреждений. Как утверждает Reuters, за этим стоит группа «русских хакеров», которые использовали обновления, выпущенные IТ-компанией SolarWinds. О хакерской атаке, которой подвергся, в частности, Минфин США, стало известно в ночь на 14 декабря.