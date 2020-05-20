Помпео: Китай должен направить $9 трлн на борьбу с пандемией

https://static.news.ru/photo/300dddec-9acb-11ea-8beb-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что вклад Китая в борьбу с пандемией коронавируса ничтожен, если сравнить его «с ценой, которую из-за них заплатил мир».

Как передаёт ТАСС, Помпео на брифинге напомнил, что коронавирусная инфекция унесла жизни 90 тысяч американцев и более 300 тысяч человек во всём мире. Более 36 млн граждан США остались без работы из-за карантина. Госсекретарь отметил, что Китай должен направить не менее $9 трлн на борьбу с пандемией, учитывая всё вышесказанное. Помпео подчеркнул, что Соединённые Штаты уже выделили $10,2 млрд на глобальную борьбу с пандемией, что больше тех средств, которые Пекин только собирается выделить.

США возлагают на Китай вину за распространение коронавируса по планете, утверждая, что Пекин скрывал и искажал информацию об инфекции.

Как писал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на открытии ежегодной сессии Всемирной организации здравоохранения заявил, что Китай направит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам.