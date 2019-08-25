Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.
Госсекретарь выразил поддержку права Израиля на самооборону, — говорится в распространённом заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Ранее Помпео заявил, что США будут принимать решение о развёртывании военных ресурсов только по итогам консультаций со своими партнёрами. При этом госсекретарь в очередной раз упрекнул Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, объяснив этим выход Штатов из соглашения. Нынешние действия страны, по его словам, являются попыткой «догнать русских», чтобы находиться на аналогичном уровне вооружений, писал News.ru.