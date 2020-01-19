https://static.news.ru/photo/4cabf912-3ae9-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии.

Эрдоган ушёл из Ведомства федерального канцлера с частью своей делегации. Турецкая сторона играла на саммите конструктивную роль, передаёт агентство DPA.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

Участники конференции окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия. Согласно копии проекта документа процесс урегулирования в североафриканской стране предлагается разбить на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека. Всем участникам конференции документ предлагает отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.