Помпео анонсировал ужесточение санкций против Ирана

https://static.news.ru/photo/29ee8a88-2761-11eb-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о готовящемся ужесточении санкционного режима в отношении Ирана из-за «репрессий», применявшихся к участникам протестных акций, прошедших в стране год назад.

15 ноября 2019 года и в последующую неделю отважные иранцы вышли на улицы более 200 городов по всей стране, чтобы выразить протест против четырёх десятилетий бесхозяйственности со стороны коррумпированного режима, который растратил богатство своего народа на терроризм и угнетение, — говорится в заявлении Помпео, распространённом Госдепом США.

По версии главы американского ведомства, иранский режим ответственен за 1500 жизней иранцев, в том числе 23 детей. При этом, подчеркнул Помпео, власти исламской республики по-прежнему отказываются проводить объективные расследования убийств, произошедших год назад.

Соединённые Штаты будут продолжать способствовать привлечению виновных к ответственности и объявят на следующей неделе о дальнейших действиях в отношении причастных к репрессиям, чтобы добиться справедливости для иранского народа, — заключил Помпео.

Он также выразил надежду, что другие страны последуют примеру США и призовут иранские власти «немедленно освободить всех политзаключённых и узников совести».

18 октября перестало действовать оружейное эмбарго в отношении Ирана. Иранские власти имеют право покупать и продавать любое вооружение, кроме ракетной техники. Соединённые Штаты выступали резко против отмены ограничений в отношении исламской республики.

Как писал NEWS.ru, Тегеран опроверг информацию о присутствии на территории страны боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Ранее New York Times сообщила, что член организации Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на посольства США в Африке в 1998 году, был убит израильскими спецслужбами в Тегеране три месяца назад.