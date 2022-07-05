Помощники Зеленского сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Кисилев заявил, что сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Он допустил, что представители Зеленского могли уйти с войсками в Северск и Краматорск. По его словам, глава Украины отправил своих людей на фронт, чтобы поднять боевой дух, пишет ТАСС.

Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск, — рассказал Кисилев.

Он отметил, что украинские военные в настоящее время морально подавлены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее посоветовал солдатам ВСУ спасаться бегством. В своём Telegram-канале он опубликовал видео, на котором военнослужащие украинской армии обсуждают минувшие боевые схватки. Кадыров решил потроллить президента Украины Владимира Зеленского, который ранее собрался отвоевывать Лисичанск.

По его словам украинские националисты умеют хорошо бегать. Ранее Зеленский заявил, что отвод украинских войск от Лисичанска был инициирован командованием армии. По его словам, людей надо беречь, а увеличение поставок современного оружия поможет Киеву вернуть город.