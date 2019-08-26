Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию.
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Подробности предстоящего визита в настоящий момент неизвестны.
Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».