https://static.news.ru/photo/704f2b0e-c83f-11e9-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Джон Болтон, помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, посетит Белоруссию.

Эту информацию журналистам Foreign Policy сообщил анонимный источник. С начала XXI века в эту страну не приезжали такие высокопоставленные чиновники из США.

Подробности предстоящего визита в настоящий момент неизвестны.

Как писал News.ru, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия. Он заявил, что инцидент на военном полигоне под Северодвинском свидетельствует о том, что «российская экономика приблизительно размером с нидерландскую».