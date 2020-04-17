Помощник Трампа не приедет в Москву 9 мая

https://static.news.ru/photo/fd1f435c-80c2-11ea-871b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не приедет в Москву на парад Победы 9 мая из-за переноса торжеств.

Поскольку парад на 9 мая в честь победы во Второй мировой войне не состоится в запланированные сроки, посол О'Брайен не поедет в Москву, — заявил представитель американской администрации журналистам ТАСС.

По его словам, в настоящий момент Вашингтон не объявляет о дополнительных визитах в Москву.

Ранее президент России Владимир Путин перенёс парад Победы из-за пандемии коронавируса. По его словам, торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда исчезнет угроза коронавируса.

NEWS.ru писал, что американские власти поддержалирешение Путина по переносу торжественных мероприятий. Посол США в России Джон Салливан подчеркнул, что победа над фашизмом является важным мировым событием, которое не должно быть забыто. Дипломат заявил, что в более поздний срок США совместно с Россией отпразднует это событие должным образом.