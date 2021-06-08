Помощник Путина сравнил отношения с США со временами холодной войны

https://static.news.ru/photo/738ae07a-c832-11eb-9e4f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В настоящий момент отношения России и США находятся в самой низкой точке со времён холодной войны. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

По словам Ушакова, такой низкий уровень отношений между Россией и Штатами представляет из себя опасность для всего мира.

Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой низкой точке со времён холодной войны. Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира, — заявил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что стабилизировать обстановку с мире и выстроить нормальные связи между странами мешают антироссийские санкции.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сказал, что российско-американские отношения будут окончательно похоронены, если президент США Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве попробует говорить с Владимиром Путиным с позиции силы. Как он написал в своём Telegram, советник Байдена Джейк Салливан подтвердил такое намерение президента.