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Мир

Помощник Путина сравнил отношения с США со временами холодной войны

11:15, 08 июня 2021
Владимир Путин, Юрий Ушаков Владимир Путин, Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В настоящий момент отношения России и США находятся в самой низкой точке со времён холодной войны. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

По словам Ушакова, такой низкий уровень отношений между Россией и Штатами представляет из себя опасность для всего мира.

Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой низкой точке со времён холодной войны. Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира, — заявил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что стабилизировать обстановку с мире и выстроить нормальные связи между странами мешают антироссийские санкции.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сказал, что российско-американские отношения будут окончательно похоронены, если президент США Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве попробует говорить с Владимиром Путиным с позиции силы. Как он написал в своём Telegram, советник Байдена Джейк Салливан подтвердил такое намерение президента.

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