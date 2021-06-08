Помощник Путина утаил детали подготовки саммита Россия — США

https://static.news.ru/photo/9c003372-c830-11eb-8778-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пока рано говорить о подписании документов и составе делегаций на саммите России и США, который состоится 16 июня в Женеве. Программа встречи президента РФ Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена ещё готовится. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник национального лидера Юрий Ушаков, утаив таким образом детали подготовки мероприятия. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков, отвечая на вопрос о своём присутствии на саммите, сказал, что об этом тоже ещё рано говорить. Также его спросили, будут ли по итогам переговоров в Женеве подписаны те или иные документы.

Готовится программа, я не могу о деталях говорить ещё, — подчеркнул Ушаков.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия — США 16 июня в Женеве. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Рябков.

По его словам, пока что согласование формата и состава делегации не проведено. Согласование повестки и места встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена тоже находится в работе. Как отметил Рябков, информация будет, вероятнее всего, распространяться не по линии МИД. Прежде сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации.