Помощник Путина подпал под санкции Канады МИД Канады ввел антироссийские санкции против 10 человек и 153 организаций

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении дополнительных санкций против России в отношении 10 физических и 153 юридических лиц, под ограничения в том числе подпал помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщила пресс-служба дипведомства. В Оттаве заявили, что вводят новые рестрикции в координации с США и Великобританией в преддверии второй годовщины специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую армию посредством финансов, логистики и уклонения от санкций. В число перечисленных лиц входят помощник президента Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре, — заявили в МИД Канады.

Помимо Левитина, под санкции также подпал его брат Леонид. Также канадский санкционный список пополнили гендиректор нефтегазовой компании «Усть-Луга Ойл» и глава «Невской трубопроводной компании» Константин Хамлай и совладельцы компании-оператора железнодорожных перевозок Globaltrans Никита Мишин и Андрей Филатов.

Помимо того, рестрикции Оттавы коснулись основателя и мажоритарного акционера строительной компании «Группа ЛСР» Андрея Молчанова, совладельца компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» и члена совета директоров «Уральской горно-металлургической компании» и ОАО «Алтай-кокс» Андрея Бокарева и предпринимателей Сергея, Николая и Владимира Саркисовых, владеющих страховой компанией «РЕСО-Гарантии».

В числе компаний под санкциями Канады оказались «Военторг», Омское мотостроительное КБ, Пермский пороховой завод, АО «Радиоприбор», «Технодинамика», «Российские космические системы», Ставропольский радиозавод «Сигнал», «Русские вертолетные системы» и ряд других предприятий ВПК.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении против России более 500 новых санкций из-за продолжения СВО и смерти оппозиционера Алексея Навального. Американский Минфин в том числе включил в санкционный список банк «Авангард» и девелоперскую группу «ПИК».