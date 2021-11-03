Баку призвал страны мира содействовать подписанию мира с Ереваном

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев обратился к мировому сообществу с призывом оказать содействие скорейшему подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Он заметил, что мир был официально заключен даже по итогам Второй мировой войны. Слова Гаджиева приводит информагентство АПА.

Если после Второй мировой войны между Францией и Германией был подписан такой мирный договор, почему он не должен быть подписан между Азербайджаном и Арменией? Мы призываем международное сообщество мобилизовать усилия в этом направлении, — заявил помощник президента на пресс-конференции на тему «44-дневный путь к Победе» в Университете АDA.

Азербайджан, по словам Гаджиева, должен восстановить девять полностью разрушенных городов. Советник президента добавил, что «армянское общество должно измениться политически, психологически, принять мирное сосуществование с соседями».

Когда посол с коллегами посетил освобождённые от оккупации территории, они увидели масштабы разрушений, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту не выполнялись в течение последних 30 лет, что бьёт по доверию ко всемирной организации. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на всемирном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.