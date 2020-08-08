Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/17b5a8c2-d998-11ea-bc62-fa163e074e61_660.jpg Ахра Авидзба Фото: Ахра Авидзба/facebook.com

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба, который протаранил ворота на российском пограничном пункте, объяснил свой поступок.

Как сообщает РБК, Авидзба заявил, что его пять часов не пропускали в Абхазию на российском пограничном пункте после досмотра, после чего он решил «просто поехать».

Потом я просто поехал, калитка открылась от удара машины, — заявил он.

Авидзба добавил, что один из пограничников вёл себя «провокационно». При этом, якобы даже подчинённые этого офицера не могли понять его поведения.

Также помощник президента Абхазии признал, что у него есть задолженности перед госорганами России — на него записано пять автомобилей в Сочи и на них приходят налоги, которые он не всегда вовремя оплачивает.

Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить, — цитирует его агентство.

Авидзба заявил, что для этого пограничники должны написать уведомление в МИД Абхазии.

Как писал NEWS.ru, Авидзба протаранил на автомобиле ворота на российско-абхазской границе из-за отказа пограничников пропустить его на родину.